ČT uvádí: Bůh s námi. Karel Dobrý chystá defenestraci

Karel Dobrý ztvárnil Jindřicha Matyáše Thurna. Tento hrabě byl jednou z hlavních osobností protihabsburského odboje a iniciátorem pražské defenestrace.

„V mých očích to byl bohatý kluk, který měl k dispozici hračku v podobě armády,“ říká o Thurnovi Karel Dobrý. „Byl to svým způsobem bonviván, shromažďoval armády a byl jedním z nejbohatších obyvatel Prahy. Byl to takový vojenský hazardér, ale ryzí – nebál se riskovat, a když už za něco kopal, tak to dokopal až do konce.“