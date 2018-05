Začíná Pražské jaro, oslavuje století republiky a Bernsteina

Pražské jaro si připomene ještě jedno výročí – sto let od narození Leonarda Bernsteina.

Snažili jsme se výročí zapojit do programu významně, ale ne násilně. Určitá symbolika je už v tom, že letošní ročník zahajuje Česká filharmonie a zakončuje Slovenská filharmonie. V každém případě jsme se pokusili o stručný portrét celého století české kultury a hudby, zároveň vysíláme signál, že historie nekončí a že je potřeba vytvořit prostor pro novou hudbu, mladé interprety a také soudobé autory, protože oni jsou spolutvůrci druhé a třetí dekády jednadvacátého století.

Jací významní hosté se na festivalu letos představí?

Rád bych zmínil významná zahraniční symfonická tělesa. Asi největší chloubou Pražského jara je hostování slavného Royal Concertgebouw Orchestra z Amsterdamu, jeden z nejlepších orchestrů na světě. Máme také radost z toho, že jsme mohli pozvat Budapešťský festivalový orchestr nebo Varšavskou filharmonii, to jsou tělesa, která zdánlivě nepatří do světové extratřídy, ale podávají výkony, které do extratřídy určitě patří.

K dispozici bylo 39 tisíc vstupenek, za prvních pět hodin se jich ale deset tisíc už prodalo. Mají ještě diváci teď, když se na poslední chvíli rozhodnou, šanci dostat se na koncert?

V posledních letech kupují lidé spíše lístky až na poslední chvíli, takže ten, kdo má zájem, jistě své koncerty ještě najde.