Komorní scéna Aréna vystavuje vzpomínky na Ostravu i „svého“ fotografa

„Pamatuji si, že jsem vždycky viděla jeho úsměv, pak fotoaparát a pak se naprosto ztratil. Nemůžu říct, jak to dělal, ale opravdu dokumentoval,“ říká ředitelka Arény Renata Huserová o Františku Řezníčkovi, s nímž ji pojilo dlouholeté přátelství.

Řezníček vydával samizdatový časopis Aviatik, založil ostravský Fotoklub, zabýval se reklamní i průmyslovou fotografií. Z šíře jeho tvorby vybrali autoři výstavy ale nakonec snímky Ostravy. Vznikla tak retrospektiva podoby moravskoslezské metropole od sedmdesátých do devadesátých let. „To je vzpomínek na Ostravu, na to, čím si prošla, i na to, že jsem byla u toho,“ podotýká k výstavě Renata Hsuerová.