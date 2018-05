Festival francouzského divadla „Sněz tu žábu“ zahájila hra o rozbíjení kredence

Autory Kredence naživo jsou francouzský režisér Pierre Meunier a tanečník a choregoraf Raphaël Cottin. Představení beze slov spojili s akrobacií a groteskní zápletkou. Hlavní roli hraje zmíněná kredenc.

„Dva muži přijdou na scénu s velmi těžkým a impozantním předmětem. Až potom zjistíme, co to vlastně je,“ uvádí do dění na jevišti Meunier. Muži kredenc nejprve opečovávají, nábytek ale nespolupracuje a vše končí destrukcí.

Ničením materiálních věcí vyjadřují divadelníci destrukci lidských hodnot, historie a tradic. Schválně si proto nevybírají kredence, které patří spíš někam na skládku.