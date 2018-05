Kubišovo sako a limuzína od Stalina. Pražský hrad vystavuje Doteky státnosti

„Velké množství návrhů vycházelo z vlajky Spojených států amerických, nicméně nakonec zvítězila ta nejjednodušší, kde byly jako hlavní ty původní zemské barvy bílá a červená a k tomu přibyla modrá barva zastupující Slovensko a Moravu,“ upozorňuje Michal Burian.

Za jeden z nejcennějších exponátů považuje Burian vlajku, pod níž vystupovali při úvodním ceremoniálu čeští sportovci na olympiádě ve Stockholmu v roce 1912. „Tenkrát jsme nebyli pochopitelně samostatnou zemí zastoupenou v olympijském výboru, ale díky tomu, že Jiří Stanislav Guth-Jarkovský byl velkým přítelem Pierra de Coubertina, bylo nám umožněno nastoupit pod samostatnou vlajkou,“ uvedl Burian.

Kubišovo sako nese stopy po atentátu na Heydricha

Výstava ukáže pohraniční sloup z 20. let, který se podařilo do Česka dostat loni 11. května poté, co ho zástupci aktivních záloh Armády ČR objevili na cvičišti v Rakousku. Stával na hraničním přechodu na jihu Moravy. „V roce 1938, když po Mnichovu rakouská armáda obsazovala jižní Moravu, ho vyvrátili a odvezli jako kořist na své cvičiště,“ řekl Burian.

V místě, kde býval na sloupu umístěn český znak, je dnes jen otvor po zásahu. „Domníváme se, že se po likvidaci Československa mstili i tím, že se strefovali do znaku,“ uvedl autor výstavy.