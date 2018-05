Zprávy z Cannes: Selfie zakázané, ženy nepřítomné a filmový výkop odspodu

Francie se stále nachází ve stavu vysokého nebezpečí terorismu, proto festival a místní úřady ponechaly stejné množství bezpečnostních opatření jako loni. Což zahrnovalo antidronový systém, modernizované zbraně pro policii nebo bezpečnostní rámy pro vstup do Paláce.

Letos nově platí také přísná pravidla pro auta, která vezou hvězdy k červenému koberci. Další opatření se týká selfies, které festival zakázal při výstupu do Festivalového paláce na červeném koberci pod hrozbou, že selfíčkář nebude puštěný do sálu.

Festival opět čelil kritice kvůli malému počtu filmů od žen režisérek. V současných debatách kolem kampaně MeToo a stejných platů pro mužské i ženské umělce i Cannes na toto téma plivlo do moře s nadějí, že ho trochu zpění. Jestli tomu pomůžou tři filmy od žen režisérek v soutěži nebo silnější ženský element v hlavní porotě, které letos předsedá australská herečka Cate Blanchettová, ukáže festival při svém zakončení.

Umělecký ředitel Thierry Fremaux na výtku, zda by Cannes nemělo navýšit počet ženami režírovaných filmů v programu, namítal měsíc před festivalem v rozhovoru pro filmový časopis Variety, že „v mnoha případech jde o první nebo druhé filmy žen režisérek, jsou to stále mladé filmařky, a kdybych některé zařadil do soutěže, mohlo by to být pro ně velmi tvrdé.“

Pád z oscarových výšin

Navzdory tomu, anebo právě pro své debaty si Cannes udržuje punc důležité kulturní i politické události. Podpořit ji mělo i zahájení novým filmem slavného íránského režiséra Asghara Farhadiho, nositele dvou Oscarů za filmy Rozchod Nadera a Simin a Klient.

Tentokrát Farhadi natočil svůj film ve Španělsku s Penélope Cruzovou a Javierem Bardemem v hlavních rolích. Zdá se, že začíná jít cestou Woodyho Allena, který natáčí filmy postupně v různých evropských zemích (předtím natočil ve Francii film Minulost).