Cenu Jiřího Ortena získal Ondřej Macl. Miluje svou babičku víc než mladé dívky

Cena Jiřího Ortena se letos zamilovala do babičky. Vítězem 31. ročníku literárního ocenění pro autory do třiceti let se stal Ondřej Macl za invenční žánrovou koláž s názvem Miluji svou babičku víc než mladé dívky. Cena byla slavnostně vyhlášena na pražském veletrhu Svět knihy.