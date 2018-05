Ry Cooder se vrací, a navíc s marnotratným synem

Nové album popsal Ry Cooder jako smutný komentář k našemu chorému morálnímu stavu. Svojí hudbou chce připomenout lidem důležitost vzájemné úcty - proto vzal gospelové a country písně a dal jim novou formu.

„Stejný postup opakuji už od mládí s elektrickými nástroji. Akordy jsou až na druhém místě za rytmem,“ uvedl k nahrávání písničkář. „Zpomalit to a otevřít, aby to šlapalo. Chcete do toho vnést drama, důraz. A když ta píseň unese takové změny, pak jste se vážně trefili.“