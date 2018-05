Startuje Eurovize, českým želízkem v ohni je Mikolas Josef

„Nejsou tam akrobatické prvky, na začátku zůstal jen handstand místo plné choreografie. Takže tancuju méně a trochu se šetřím,“ řekl v rozhovoru český zpěvák. I tak má slušnou šanci na postup do finále.

Mikolas Josef přijel do Lisabonu se svou vlastní písní Lie To Me. Podle sázkařských webů, z nichž citovala španělská média, patřil dosud český zpěvák mezi favority na vítězství spolu s Austrálií, Bulharskem, Francií či Izraelem.