Pořád přemýšlím, jestli jsem si to zasloužil, říká debutant Pražského jara Chuhei Iwasaki

Spolupracujete tu s řadou jak symfonických, tak komorních orchestrů, dirigujete v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni Rusalku a Ballet Manon. Zaujalo mě, že se věnujete i muzikálům, pracujete v Hudebním divadle Karlín.

Zrovna včera jsem dirigoval Sestru v akci.

S Lucií Bílou?

Ano.

Baví vás muzikál? Jaký máte k žánru postoj? Někteří posluchači vážné hudby nad ním tak trochu ohrnují nos…

Je to dobré občas dirigovat i jiný žánr. Nemusím žít jen v jednom světě, mohu koukat i do jiného. To mě baví. A v Karlíně hraje dobrý orchestr, jsou to profíci. Umí jazz, swing. Je to dobrý relax. A než se budu specializovat, chtěl jsem toho vyzkoušet co nejvíc. Je snadné a nesprávné kritizovat nebo škrtnout něco, co neznám.

A k čemu teď inklinujete nejvíce? Na co byste se specializoval, kdybyste se měl rozhodnout nyní?

Nejvíc mě baví dirigovat symfonické orchestry. Ale já jsem takový, že vždycky, když přijde něco nového, tak mě to zajímá. Teďka opera, protože dirigovat opery je hrozně náročná práce. A když je něco náročného, tak to člověka baví, že?

Působíte i jako šéfdirigent Filmové filharmonie, s kterou hrajete filmovou muziku. O to je asi u lidí zájem.

To je pravda, hraje se všude. Úplně upřímně, nevím přesně, v čem spočívá rozdíl mezi filmovou a původní divadelní hudbou. Když dříve nebyl film, byla místo toho opera nebo balet. Teď je film. Podle mě je to víceméně ten samý druh hudby, osobně to moc nerozlišuji. Když je to dobrá hudba, tak je to dobrá hudba. Samozřejmě, u filmové hudby jsou různé styly, ale v hodně filmech je použita vážná hudba. Pak už člověk vůbec neví, co vlastně ta filmová hudba je.

V kvalitě tedy rozdíl není?

Otázka je, kdo komponuje. Pracuji i ve studiu, kde se natáčí filmová hudba. Dneska všichni komponují na počítači a přiznávám, že občas potkávám instrumentaci, která je nereálná. Ale jsou velcí mistři jako třeba John Williams nebo James Horner, kteří píšou úplně úžasně.

Oproti Karlu Husovi a jeho Hudbě pro Prahu 1968, která vás čeká na Pražském jaru v rámci vašeho debutu, to ale asi přece jen bude rozdíl. Husa skladbu napsal na protest proti okupaci Československa před 50 lety, jde o nesmírně silné dílo. Mám ale pocit, že se paradoxně více hraje v zahraničí než u nás.

Třeba v Japonsku se Hudba pro Prahu 1968 hraje opravdu hodně. Jeden z důvodů je, že jak v Japonsku, tak třeba i v Americe existuje tradice dechových orchestrů. V Japonsku jej mají skoro na každém gymnáziu, v Americe, co jsem slyšel, také hodně. No a Karel Husa napsal řadu skladeb pro dechové orchestry.

Čili tak jako jsou u nás na gymnáziích sbory, tak v Japonsku jsou dechové orchestry?

Tak. Tady skoro každý zpíval Zdeňka Lukáše. Ale když v některé zemi není sborová tradice, tak nikdo neví, kdo je Zdeněk Lukáš, ale znají třeba Karla Husu. Také si myslím, že Hudba pro Prahu 1968 je pro české občany velmi těžká, vyvolává složité pocity. Když pořadatel dělá koncert pro zábavu, tak rozhodně nechce hrát takovouto skladbu. A málokdy se pořádají koncerty za demokracii nebo tak.

Těšíte se?

Je to obrovská čest, ale i velká odpovědnost. Já jsem v té době nežil a nejsem Čech. Je to, jako kdyby cizí člověk dirigoval na největším festivalu v Japonsku symfonii za Hirošimu. Asi by se cítil podobně jako já. Člověk o tom musí pořád přemýšlet, jestli si to zasloužil. Ani jsem nezažil komunismus. Ale rozhodně se těším, není pravda, že bych měl strach. Těším se, i když to nebude jednoduché.