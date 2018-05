Vítěz Anifilmu skončil prostě na ulici. Festival přilákal 30 tisíc lidí

Jedním z cílů Českého obzoru bylo, aby diváci viděli české filmy. „Zdaleka nejsilnější je (v ČR) studentská tvorba, co do počtu, tak dost často i do kvality,“ zhodnotil ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký. V Česku podle něj vzniká jeden celovečerní animovaný film ročně, producent Martin Vandas představil v Třeboni rodící se snímek O nepotřebných věcech a lidech. Podle Rycheckého je v ČR málo animátorů. „Ukazuje se, že trh by jich potřeboval daleko víc, na což se snaží školy reagovat,“ dodal.

Festival nejsou jen peníze, hodnotí ho ředitel Rychecký

Na programy na 11 scénách přišlo přes 30 tisíc diváků, což je víc než loni. „Navýšení jsme zaznamenali už v prvních dnech, ve středu večer bylo plné náměstí, to se nestávalo,“ řekl Rychecký. Kvůli bouřce a dešti zrušili pořadatelé ve čtvrtek večerní projekci filmu na náměstí.

Rycheckého mrzí, že radnice nyní vnímá festival hlavně ekonomicky. „Město už má možná pocit, že Anifilm nepotřebuje, že by sem turisté přijeli i tak. Připadá mi to jako škoda. Byli bychom rádi, kdyby program nalákal i více místních lidí,“ soudí Rychecký. Město dává na Anifilm 300 tisíc korun, pořadatelé ale platí nájmy v sálech Roháč, Beseda i v lázních.

Na Anifilmu soutěžilo 129 snímků - devět celovečerních, 37 krátkých, 43 studentských, 22 videoklipů a 18 abstraktních snímků. V soutěži Český obzor se v pěti kategoriích utkalo 76 filmů. Rozpočet festivalu je 12,5 milionu korun. Ceny pro filmy nazvané Animorpha jsou spojeny s odměnou 1000 eur (25 500 Kč), ceny pro vítězný videoklip a abstraktní animaci s částkou 500 eur (asi 12 750 Kč).