Klip týdne: Takhle máme Lucii rádi. I po šestnácti letech

I přes poměrně dlouhou tvůrčí pauzu patří Lucie bezesporu k těm nejoblíbenějším kapelám tuzemské scény. Svědčí o tom nejen čísla prodejnosti, ale především výhry ve všemožných anketách popularity Českým slavíkem počínaje, kde se kapela i přes nečinnost pravidelně umisťuje na předních příčkách.

Poté, co se její členové před několika lety rozhodli oplatit věrnost fanouškům návratem na hudební pódia, přichází z jejich tábora další skvělá zpráva v podobě návratu do studia a vydání nového alba. To ponese název EvoLucie a fanoušci se na něj můžou těšit na podzim.