Recenze: Chadima s Extempore postavili Velkoměsto model 2018

Aby se to nepletlo, pod titulem The City / Velkoměsto, jej nahrála skupina nazvaná Mikoláš Chadima & The Ex Extempore Members. Dobré je ale předem uvést, že prvotní motivací nebyla potřeba kapelníka, saxofonisty, zpěváka a téměř výhradního autora Mikoláše Chadimy nějak vylepšovat minulost nebo se k ní vracet.

Duch punku a experiment

„Nejsem příznivcem návratů,“ píše v bookletu, zároveň ale vysvětluje, proč tedy k onomu ohlédnutí došlo: pro koncert k 40. výročí Extempore jeho bývalí členové pořad nazkoušeli a poté, co zjistili, jak dobře se jim po letech spolu hraje, se nakonec rozhodli jej kvalitně nahrát.

Aby to ovšem nebylo nějaké pouhé přehrání ve stylu stonesovské Satisfaction, Chadima jednak obsazení rozšířil o klávesy a trombon, zároveň místy písně textově i hudebně se svými kolegy aktualizoval. A dobře tomu, máme tak k dispozici Velkoměsto model 2018. Zároveň netřeba obě verze porovnávat – jsou zkrátka jiné, a dobré, každá po svém.