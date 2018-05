Glosa: Ztracené ženy a dívky v lineckém filmovém koláči

Jak se začlenit do nové komunity, do svobody nebo do dospělého života je to, co nejvíce zajímalo evropské filmaře na 15. filmovém festivalu Crossing Europe. Na dně snímků, které se promítaly poslední dubnový týden v rakouském Linci, bylo cítit obavu, jestli integrace stylů a komunit je stále únosná. A z Česka k tomu přišel obrázek toho, že bezstarostné mládí není samozřejmostí a přechod do světa dospělých neznamená vyřešení problémů.