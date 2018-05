Běda mužům, kterým žena vládne? Feminismus nemusí končit totalitou, upozorňuje Hůlová

Děj románu je neurčitě zasazen do Česka v nespecifikované, ale zřejmě ne příliš daleké budoucnosti. Do doby, kdy se už ženskému hnutí v nemalé části světa podařilo – a neobešlo se to bez radikálnosti a násilí – vybudovat systém, v němž zevnějšek nehraje roli a sexualita se stala jakýmsi muzejním exponátem.

Muži nedobrovolně – ovšem někteří i dobrovolně – podstupují převýchovu, na jejímž konci budou schopni milovat každou ženu, bez ohledu na její věk nebo půvab. Pod dohledem lektorek (bachařek, chcete-li) se jim kýžené změny podaří dosáhnout třeba řízenou onanií nad plakáty starých (či) nemocných žen. Násilí a elektrošoky jsou až poslední možností, ujišťuje Věra, jedna z lektorek a zapisovatelka Stručných dějin Hnutí.

„Hnutí vychází z myšlenky, že v naší společnosti je vnějšku ženy přisuzována o dost větší hodnota než vnějšku muže. Když to zjednoduším: Pokud ženská není mladá ani hezká, je to u ní větší problém než u chlapa, což je smutné i v tom smyslu, že, myslím si, ženské mají mnohem menší důvod na sobě intelektuálně makat, protože se to ve výsledku nevyplácí takovým způsobem jako u chlapů,“ domnívá se Hůlová.

Příručka pro ženský režim

Ženy v knihách Petry Hůlové jsou nosnými postavami, ať už autorka píše o jejich niternostech (Umělohmotný třípokoj, Macocha), nebo jejich prostřednictvím nahlíží společnost (Strážci občanského dobra, Čechy, země zaslíbená a koneckonců i debut Paměť mojí babičce), to vše často s ironickým podtónem.