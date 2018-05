Anifilm není pod psa. Začne na Psím ostrově a ocení animátorku Maxipsa Fíka

Psí ostrov doprovodí do Třeboně také animátor Elie Chapuis a jeden z producentů Ben Adler, oba dlouholetí spolupracovníci Wese Andersona. Kde se s nimi mohou diváci potkat?

Ben Adler i Elie Chapuis jsou členy mezinárodní poroty pro celovečerní film, takže mají povinnosti na festivalu od úterý až do neděle. Kromě toho Elie Chapius ve čtvrtek jakožto animátor prezentuje making off filmu Můj život Cuketky, na němž dělal také jako animátor, a o den později se oba spojí na making off filmu Psí ostrov.

Hlavní tématem letošního ročníku je 3D animace. V jaké podobě?

Za zhruba třicet let, které má za sebou, prošla tato technika obrovským vývojem, proto jsme ji chtěli připomenout. Nachystali jsme šest pásem krátkých filmů, pustíme ale samozřejmě i celovečerní snímky. A především k tématu přijede řada hostů. Ze studia Pixar Robin Cooper anebo Rich Quade, za alternativnější animaci to bude Chris Landreth, který se proslavil oscarovým snímkem Ryan nebo Faiyaz Jafri známý třeba filmem Hellou Bambi.