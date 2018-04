Klip týdne: Daron Malakian ze System Of A Down připomíná genocidu Arménů

Daron Vartan Malakian (*18. července 1975) je kytarista arménsko-americké skupiny System of a Down, kterou dále tvoří zpěvák Serj Tankian, basák Shave Odadjian a bubeník John Dolmayan. Malakian pro skupinu napsal většinu hudby a na posledních albech se také hodně angažoval v psaní textů a zpěvu. Na koncertech je známý svým výstředním chováním, oblékáním, make-upy a tanci. Během pauzy SOAD založil sólový projekt Scars On Broadway.



Diskografie:

System Of A Down

System of a Down (1998)

Toxicity (2001)

Steal This Album! (2002)

Mezmerize (2005)

Hypnotize (2005)



Scars On Broadway

Scars On Broadway (2008)

Dictator (2018)



