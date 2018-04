Stále v tebe věřím. ABBA po 35 letech nahrála nové skladby

Na koncertní pódia se legendární kapela ABBA vracet nechce… a přesto se na nich objeví. Příprava turné, v níž švédskou čtveřici zastoupí hologramy, členy skupiny přivedla zpátky do nahrávacího studia, kde vznikly dvě nové písně. Jednu z nich s názvem I Still Have Fait in You se ABBA chystá představit fanouškům letos v prosinci.