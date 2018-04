Bára Basiková má díky novému albu důvod k Slzám, smutná ale není

Bára Basiková se v hudbě nikdy neřídila snahou zalíbit se všem, důležité pro ni bylo, aby to, co dělá, bavilo především ji. Podobným způsobem vznikly i Slzy. „Na počátku jsem ani nevěděla, jakou desku udělám,“ přiznává zpěvačka. „Mám to tak s každým albem, nikdy nevím, jaké bude to další, kam mě náhoda zavede. Tentokrát to bylo setkání s Richardem Ulrychem a Luďkem Fialou. Stejně jako oni mám ráda hudbu osmdesátek, novoromantiky.“

Osmdesátá léta ji prý baví hned z několika důvodů. Jedním z nich je to, že skladby Depeche Mode, Cocteau Twins, Davida Bowieho či The Cure, k jejichž tvorbě se hlásí, fungují i dnes. „V tu dobu jsem začínala a tehdejší hudba mě hodně ovlivnila. I když jsem pak s Martinem Němcem nebo Michalem Pavlíčkem dělala jinou hudbu, nikdy jsem nedělala takzvanou veselou hudbu, vždycky se dotýkala vážnějších témat,“ připomíná také.