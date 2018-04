Štefánikova bunda vedle Havlova svetru. Česko a Slovensko spojil příběh o republice

Organizátoři výstavy chtěli původně výstavu sestavit chronologicky, nakonec se ale rozhodli pro tematické okruhy, které lépe přiblíží příběh Československa ve dvacátém století. „Zanedlouho to bude sto let, kdy vznikl společný stát Čechů a Slováků. Nejprve idea tří snílků a nakonec funkční demokratický stát, který byl v mnohém světu vzorem. Češi a Slováci v něm společně strávili na sedmdesát let z bouřlivého dvacátého století,“ shrnul „děj“ příběhu ředitel českého Národního muzea Michal Lukeš.

Satinského boty i mnichovská dohoda

Například hned úvod výstavy připomíná, že aby něco začalo, musí obvykle i něco skončit. Návštěvníci totiž projdou kolem zničeného obrazu císaře Františka Josefa. „Zničili ho českoslovenští legionáři na přelomu let 1918 a 1919, v období boření pomníků monarchie, lidé se s jejím koncem vypořádávali i takovým způsobem,“ připojil podrobnosti k osudu malby ředitel Slovenského národního muzea Branislav Panis.

Příběhem tak není jen celá výstava – příběhy provází i jednotlivé exponáty. K nim patří mimo jiné dva kusy oděvů, které nosily pro společné dějiny významné osobnosti: Bunda, v níž v roce 1919 zahynul při leteckém neštěstí jeden ze zakladatelů Československa Milan Rastislav Štefánik, a svetr, který byl součástí šatníku Václava Havla, posledního československého prezidenta.