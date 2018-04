„Už su celý ozbrojený.“ Nejen pro malé lidi ze Slovácka Velká válka trvá

„Člověk to čte jako něco napínavého, ale vždycky když si uvědomí, že je to skutečnost, přijde nějaký význam navíc a někdy nejde ani dál pokračovat,“ přiznává Iva Šulajová, že autentické zápisky autorky inscenace zasáhly.

Ještě není po válce

Konkrétní odpověď na otázku ve svém názvu hra nedává. Do švestek nebo do Vánoc, odhadují postavy hry, kdy bude po válce. Podle autorek se ale odpovědět nedá. „Lidé si tehdy mysleli, že to skončilo, ale neskončilo, byla druhá válka a prakticky není dne ani hodiny, kdyby se někde na naší planetě neválčilo,“ obává se Zoja Mikotová.

Navíc, uvádějí tvůrci, Velká válka znamenala pro společnost morální úpadek, v němž se dříve okrajové lidské chování stalo normou, a který se už nepodařilo zvrátit. V tomto smyslu válka také stále trvá.