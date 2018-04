Jazzman Gregory Porter: Hudbou zmenšuji vzdálenost mezi lidmi

Na univerzitě hrál Porter americký fotbal. Kariéru sportovce mu ale přerušilo zranění. Úraz ho ovšem zároveň nasměroval za tím, o čem věděl, že chce stejně dělat nejvíc. „Vždycky to byla hudba. Zpíval jsem v šatnách i ve sprše. Zpíval jsem prostě pořád,“ říká.

V jeho cestě za profesí muzikanta sehrál důležitou roli jazzman Nat King Cole, jemuž je poslední Porterova nahrávka věnována – a také Porterova matka.

„Nahrál jsem skladbu a moje matka řekla, že zním jako Nat King Cole. Jsem si jistý, že jsem v šesti letech nezpíval jako Nat King Cole, ale ona to řekla. Pustil jsem si jeho nahrávku a vnímal ten zvuk, ten jeho silný, příjemný hlas a to poselství… Smile, Pretend, Pick Yourself Up, Dust Yourself Off, Nature Boy – všechny tyhle skvělé písně na mě působily. Coleův hlas zněl tak otcovsky. Alespoň tak jsem to vnímal. Celý život je pro mě Natova hudba hlubokou inspirací,“ přiznává.