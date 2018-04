V Brně vystaví Slovanskou epopej. Bude součástí festivalu k výročí 100 let republiky

Výstava Alfons Mucha: Dva světy bude v pavilonu H brněnského výstaviště. Lidé na ní budou moci poprvé vidět společně Epopej i plakáty. Kvůli exponátům se pavilon musí upravit a klimatizovat na teplotu mezi 19 a 21 stupni. „Maximálně může být v prostorách 150 lidí, proto vytváříme rezervační systém, v němž si lidé zvolí termín podobně jako do vily Tugendhat,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Existuje i návrh, že by Epopej byla trvale vystavena právě na výstavišti. Zatím ale muselo město překonávat i nesouhlas restaurátorů s převážením obrazů na festival. „Podařilo se ji však vystavit v Tokiu a věřím, že do Brna se na ni přijedou podívat turisté, kteří by jinak jeli jenom do Prahy,“ řekla pražská zastupitelka Eliška Kaplická Fuchsová (ANO).

Za měsíc začíná Festival RE:PUBLIKA, kde budete moci navštívit nejen část Slovanské epopeje Alfonse Muchy, ale i jeho nejrozsáhlejší sbírku plakátové tvorby na světě. Uvidíte 9 pláten Slovanské epopeje o rozměru 8x6 m a sbírku plakátů, kalendářů a reklamy. #Brnoslavirepubliku pic.twitter.com/5XC8aqDxLp — Brno (@brnomycity) April 25, 2018

Celý festival Re:publika 1918–2018 připomíná stoleté výročí samostatnosti a 90 let od otevření brněnského výstaviště Výstavou soudobé kultury, která se zde konala v roce 1928.

„Zorganizovat takovou akci se nabízí nejen kvůli spojitosti s událostí, díky které před devadesáti lety vznikl samotný areál výstaviště, ale také kvůli jeho poloze. Kde jinde by se akce měla konat, než na půli cesty mezi Prahou a Bratislavou,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál (ANO).

Festival byl odborníky z cestovního ruchu už nyní oceněn jako nejlepší oslava letošního významného výročí. Získal první místo v prestižní anketě TTG Travel Awards.

Festival každodennosti

Kromě vystavení Slovanské epopeje budou součástí programu i další dlouhodobé projekty. Lidé třeba mohou zasílat své fotografie a sdílet tak takzvanou historii každodennosti. „Takové příběhy mohou být často nabitější než životopisy slavných osobností,“ uvedl kreativní ředitel festivalu Pavel Anděl s tím, že z nich vznikne veřejně přístupná databáze.

S posledním dnem festivalu, kterým je 17. červen, neskončí ani největší československé rande EX:PO. Umělkyně Kateřina Šedá se na něm pokusí seznámit 1918 osamělých lidí. Na festival se mohou lidé přijít podívat zdarma, zpoplatněna budou pouze představení Dance Brno 100 a právě výstava Slovanské epopeje.