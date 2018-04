Dystopie podle skutečnosti. Příběh služebnice pokračuje druhou řadou

Hlavní postavou první série byla Fredova (patřící Fredovi, v originále Offred) v podání Elisabeth Mossové. V druhé sérii se sice objeví s novou identitou, ale příběh se točí kolem jejího těhotenství a urputného boje za vysvobození vlastního dítěte z dystopických hrůz Gileádu.

První řada Příběhu služebnice na podzim zazářila na televizních cenách Emmy a letos v lednu uspěla na prestižních Zlatých glóbech. Ačkoliv první série původní knihu vyčerpala, pustili se tvůrci do pokračování a Margaret Atwoodová u projektu zůstala jako konzultantka.

První série pojmenovala podobu diktatury. Jestli v druhé sérii emancipovaní hrdinové najdou také lék, mohou sledovat i čeští diváci.

Znamení protestu

Kanadská spisovatelka knihu napsala v roce 1984 a strefuje se v ní především do amerických puritánů. Tvrdí, že přestože jde o dystopii, události si nemusela vymýšlet, stačilo čerpat z historie. „Jak víme z dějin, i když se může nějaké období jevit svobodně a demokraticky, neznamená to, že to tak zůstane napořád,“ uvažuje spisovatelka.

Prodeje knihy se po vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa ve volbách zdvojnásobily. Druhá řada seriálu Příběh služebnice se přitom na obrazovky chystá v době, kdy USA stále žijí kampaní proti sexuálnímu obtěžování a obecně diskriminaci žen. Šarlatový kostým známý ze seriálu se pro stoupence ženských práv stal znamením protestu.