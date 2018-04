Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných je pro nás stále výzvou, říká Olga Sommerová

Co pro vás bylo hlavním motivem připomenout tuto důležitou etapu odporu proti normalizačnímu režimu?

Celý svůj život si převelice vážím lidí, kteří se zapojili do odboje, ať už to byl druhý, nebo třetí odboj, například chartisté. Natočila jsem už dříve také filmový triptych o Chartě 77. Jejich činnost považuji i pro nás dnes za příklad toho, jak se má občan zajímat o svoji zemi. Tedy o to, jestli v zemi je právní řád, jestli je tam svoboda a demokracie.

Jsem strašně šťastná, že jsem ten film mohla natočit, že jsem se s těmi lidmi mohla zase sejít. A také to bylo dáno tím výročím.