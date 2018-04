Velký příběh české monarchie. Na Konopiště se vrátil poslední český král

„V letošním osmičkovém roce si připomínáme řadu výročí, které se dotýkají naší národní minulosti, zejména ve dvacátém století. A je pravdou, že tam, kde začal onen velký příběh republiky, který si budeme připomínat hlavně v říjnu, sto let existence samostatného Československa, tak v ten okamžik skončil velký příběh české monarchie, který trval takřka deset století,“ upozorňuje kurátor expozice Jindřich Forejt.

Na zámek nedaleko Benešova jezdil Karel I. za svým strýcem arcivévodou Ferdinandem d'Este. Jeho politický i osobní život tu nyní připomínají fotografie, portréty, rodokmeny nebo titulní stránky novin. Výstava se věnuje také jeho rozmanitým vazbám na české země.

Císař Karel I. zůstal podle Jindřicha Forejta ve stínu svých předchůdců, hlavně svého prastrýce Františka Josefa I., který strávil na trůnu 68 let. „Z tohoto stínu se těžko vystupuje. On na to měl dva roky. Na trůn nastoupil v době velice obtížné během první světové války a jeho hlavní činnost byla zaměřena na uzavření míru,“ připomíná kurátor.