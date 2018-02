Glosa z Berlinale: Čas ďábla na ostrově Utoya

Podle skutečných událost vznikl i soutěžní film Čas ďábla (Ang Panahon Ng Halimaw) filipínského filmového veterána Lava Diaze. Příběh je zdánlivě prostý, vrací se do roku 1979, kdy za vlády prezidenta Marcose byly ustanoveny domobrany, které vzaly právo do svých rukou a vraždily filipínské obyvatelstvo. Ve filmu stojí na jedné straně vojenská jednotka v lesích, na druhé běžní obyvatelé městečka Ginto. V úvodu žena v jazyce tagalog vypráví o svých přátelích, kteří se stali nevinnými oběťmi tohoto teroru a jimž snímek vzdává hold.

Pomohlo, že filmařům se dostalo podpory od mnohých, jichž se tehdejší útok osobně dotkl. Režisér v Berlíně přiznal, že v opačném případě by od natáčení upustil. „Je důležité tuto událost mladých lidí z ostrova Utoya připomínat. Doufám, že film ukáže, co se může stát, a že se všichni máme snažit, aby se něco podobného nestalo znovu,“ uvedl k poselství snímku.

Čas ďábla má i ďábelskou délku – mistr pomalého filmu Lav Diaz, známý svými dlouhými stopážemi, předložil publiku čtyřhodinový příběh, navíc černobílý a zpívaný jako rocková (i když spíše folková) opera. Narážky na současný režim prezidenta Rodriga Duterteho jsou evidentní, stejně jako je evidentní, že Čas ďábla není film s komerčním potenciálem a že i festivalový divák bude muset mít trochu vyhraněný vkus.

Tradiční americká story

Vedle toho Berlinale ve svém programu ukázalo i úplně jiný styl, zcela v tradicích typického amerického filmu o hrdinovi, jenž se promění v zodpovědného a chápavého jedince pod vlivem nečekané životní události. Americký režisér Gus Van Sant je silná režisérská osobnost, v jeho filmografii najdeme filmy experimentální i tradiční. V Berlíně uvedená novinka Neboj, neodejde po svých daleko (Don't Worry, He Won't Get Far On Foot) patří do druhé kategorie.

I tento film má kořeny ve skutečnosti – v příběhu karikaturisty Johna Callahana. Joaquin Phoenix hraje floutka a alkoholika, který je po těžké autonehodě doživotně upoután na vozík a hledá smysl svého nového života, i když smysl toho předtím ho nezajímal. Jde o tradičně dobrý americký film s tradičně dobrými hereckými výkony, tradičně potěší milovníky amerických příběhů a tradičně vyvolá sentiment. I to se na Berlinale počítá.