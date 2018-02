Exotika je hned za dveřmi. Film Planeta Česko se představuje

Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka. Diváci ve filmu uvidí tetřevy tokající za úsvitu, ledňáčka prorážejícího při lovu střemhlav vodní hladinu, lososy putující z českých řek do moře a zpátky nebo užovky v dramatickém zápase s rybí kořistí. „Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky, stačí se jen dobře dívat,“ říká herec Kryštof Hádek, který k filmu namluvil komentář. Do kin vstoupí Planeta Česko 22. března.