Trh s uměním čeká zemětřesení. Po smrti Davida Rockefellera je na prodej jeho sbírka

Zatímco globální rekord patří zmíněnému Spasiteli světa, rekord českých aukcí výtvarného umění drží od roku 2016 právě Kupka, jeho abstraktní obraz Serie C I. (Protihodnoty) se na aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 62 milionů korun.

Nejvyšší ceny dosáhne patrně Kupkův obraz Série C III, Elevace (1935 až 1938), jehož hodnotu aukční dům odhaduje na 14 až 20 milionů korun. „Já samozřejmě jako Češka věřím tomu, že Kupka je pořád nedoceněný umělec, takže doufám, že vynese více, než jsou ty odhadní ceny,“ říká specialistka na impresionismus a modernu Anna Povejšilová, která má v Londýně na starost oceňování děl nebo přípravu katalogů.

Největší retrospektiva

Kromě londýnské aukce čekají letos obrazy Františka Kupky také významné výstavy. První začíná 21. března v Paříži. Retrospektivu tam připravují skoro třicet let od té poslední, tehdy se konala v pařížském muzeu moderního umění. Letos ji hostí Grand Palais a podílí se na ní jak pražská Národní galerie, tak pařížské Centrum Pompidou nebo muzeum umění Ateneum v Helsinkách.

Výstava potrvá do konce července. Expozice se pak v září přestěhuje do Prahy a ve Valdštejnské jízdárně představí Kupku od jeho raných děl z konce devatenáctého století až po klíčová pozdní abstraktní díla. „František Kupka tady bude prezentován na asi 150 pracích, takže to bude největší retrospektiva Františka Kupky, jaká se vůbec kdy konala,“ upozorňuje ředitel Národní galerie Jiří Fajt.