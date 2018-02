Uválený baloňák a ještě jedna otázka. Poručík Columbo slaví padesátku

„Na tomhle seriálu je nejzajímavější, že převrátil schéma detektivek. Na začátku každé epizody se dozvíme, kdo a jak spáchal zločin. A jde v podstatě jenom o to mu to dokázat,“ upozorňuje dramaturg České televize Michael Málek, který byl hostem Studia 6.

Když dorazí v rozpadajícím se kabrioletu na místo činu, nikoho ani nenapadne, že by tenhle roztržitý chlapík v pomačkaném baloňáku a ošuntělých polobotkách mohl vyřešit vraždu. První dojem však klame. Ve skutečnosti je mistrem svého oboru. A seriál, kterému dominuje, převrátil na hlavu celý žánr detektivních zápletek.

Divák sice zná vraha od samého začátku, pro kávu by si ale raději odskakovat neměl. Jinak by mu mohla uniknout ona zásadní maličkost, na níž Columbo nakonec usvědčí i pachatele s vysoce nadprůměrným IQ. Vtip seriálu dodává i skutečnost, že Columbo, který působí jako úplně obyčejný chlapík, se většinou dostává do křížku se zástupci společenské smetánky.

Ve vrahovi často zpočátku podporuje jeho dojem, že je nepolapitelný, a občas ho dokonce nechá „pomáhat“ mu s případem. Jenomže jde jen o další z jeho psychologických kousků, jako když například při napjaté konverzační situaci najednou odvrátí pozornost na něco úplně jiného anebo se vzápětí po odchodu vrátí se slovy: „ A ještě jedna věc…“

Frank, anebo Philip

Roli skromného poručíka, který nenosí zbraň a rád přizná nějaký svůj nedostatek, nezapomenutelným způsobem ztvárnil americký herec Peter Falk (1927 až 2011). Právě on vdechl poručíkovi Columbovi onu osobitou tvář, i když po letech přiznával: „Mám se od něj ještě hodně co učit“.