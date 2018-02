Klip týdne: Valentýnka od Rybiček 48

Jak vzdát úctu a poklonu všem ženám? Kapela Rybičky na to šla tradičně – písní. V ní slibuje, co každý zamilovaný – to, co tisíc chlapů nesplní, modré z nebe, vzdušné zámky, a dokonce hodinky s vodotryskem.

Ve vtipném klipu se hudebníci proměnili v The Fishes stylizované do legendárních The Beatles. Hlavní ženskou roli ztvárnila Martina Pártlová, ideálního muže, robotický model 3000, fitness trenér Karel Frýd. Režie se ujal Ondřej Soukup.

Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února jako svátek všech zamilovaných v anglosaských zemích, ale poslední dobou se začíná rozšiřovat i jinde v Evropě. Pravděpodobně je odvozen od starořímského svátku Lupercalia. Legenda také praví, že jej proslavil kněz Valentýn, který navzdory císaři tajně oddával zamilované páry, za což byl zatčen a 14. února popraven.