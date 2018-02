Budoucnost patří ženám. Na festivalu Future Gate zvládnou Sexmisi i Terminátora

Polským příspěvkem v programu je kultovní komedie Sexmise, k novějším titulům z tamní kinematografie patří Muž s magickou krabičkou. Ústřední postavy – uklízeč trpící výpadkem paměti a žena z vyšší společnosti – se do sebe zamilují na první pohled. Znělo by to jako začátek romantické komedie, kdyby se neodehrávala v roce 2030 a hlavní hrdina se prostřednictvím obstarožního rádia omylem nezasekl v komunistickém Polsku.

Do dob socialismu se vrací i ruský snímek Saljut-7. Vypráví o skutečné misi sovětských kosmonautů, kteří v roce 1985 odletěli po tříměsíčním tréninku do vesmíru, aby opravili neovladatelnou orbitální stanici a zabránili jejímu pádu na Zemi.

Ženy a brouci

Tématem pátého ročníku jsou ženy, které se podle pořadatelů dokáží klidně postarat nejen samy o sebe, ale i o celou galaxii. Festival chce vzdát hold těm skutečným i fiktivním. Více než čtvrtstoletí po premiéře se tak do kina vrátí například samoživitelka Sarah Connorová, aby bojovala proti Terminátorovi.

V programu se objeví i „praktické“ sci-fi, třeba dokument Brouci o budoucích možnostech lidských jídelníčků nebo snímek Amatéři ve vesmíru, který ukáže, jak si vyrobit vlastní raketu bez potřebných miliard. Českou kinematografii zastupuje restaurovaný Vynález zkázy, který Karel Zeman natočil před šedesáti lety na motivy románu Julese Verna.