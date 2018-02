Recenze: Dejte mi dobrý rámec a já zinscenuji i telefonní seznam

Slovy z titulku by se dal parafrázovat slavný Archimédův výrok o pevném bodu v souvislosti s novým představením Měsíční sonáta č. 11 v pražském experimentálním prostoru NoD. Inscenátoři v čele s režisérem Jankem Lesákem si za rámec pro inscenaci vybrali let Apolla 11 do vesmíru a následné první přistání na Měsíci.