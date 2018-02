Národní galerie na jaře patří ženám. Diváka přesunou do jiné reality

Instalace obřích pláten nese název Zázračný obraz. „Rozhodla jsem se využít objem a povrch (Velké dvorany). Malba je něco, co existuje samostatně, kdekoli, na stole, na stěně, na paži, může se pohybovat. To chci já svojí malbou ukázat, ať maluji kdekoli,“ uvažuje autorka.

Samotná tvorba trvala tři měsíce, přípravy ale zabraly zhruba rok. „Malovala jsem to na zemi, takže jsem práci vlastně nikdy neviděla. Až tady, když jsme to instalovali, jsem to viděla poprvé,“ uvedla výtvarnice. Katarina Grosseová říká, že umění by mělo být součástí běžného života. Její práce se proto přelévá do kavárny a pokračuje i před budovou Veletržního paláce.

Sama sobě modelem

Poprvé je v Česku představena tvorba malířky a experimentální filmařky Marie Lassnigové (1919 až 2014), která se věnovala zejména zkoumání lidského těla a sebeprezentaci. „Lassnigová je jedna z nejvýznamnějších umělkyň 20. a 21. století. A tato výstava v Národní galerii je jednou z jejích největších retrospektiv mimo Rakousko,“ říká kurátor Adam Budak.