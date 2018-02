Cena pro Menzela a Nedotýkej se mě v hlavní soutěži. Berlinale bude plné českých stop

Právě film Tlumočník je zároveň jedním z českých zástupců na Berlinale. Snímek režiséra Martina Šulíka natočený v česko-slovensko-rakouské koprodukci bude uveden v sekci Berlinale Special. Vypráví o dvou svérázných starších mužích, kteří se vydávají na road trip po Slovensku, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Vedle Menzela v titulní úloze asketického tlumočníka si roli rozšafného bonvivána se slabostí pro ženy a alkohol zahrál přední rakouský herec Peter Simonischek.



Bez koprodukce by to nešlo

Další českou stopou v programu nabízí sekce Panorama, která představí česko-chorvatský koprodukční snímek Až přijde válka režiséra Jana Geberta. Dokument, který sleduje příběh mladého velitele slovenské domobrany, se dotýká nacionalismu a fungování mechanismů moci.

O hlavní cenu Zlatého medvěda se utká celkem 19 snímků, včetně filmu Nedotýkej se mě (Touch Me Not), na kterém se podílela česká produkce. „Tenhle druh filmu, to znamená film, který je umělecký, náročný, který hledá nový filmový jazyk, tak by bez evropských koprodukcí nikdy nemohl vzniknout,“ říká producent Radovan Síbrt. Film podpořil Státní fond kinematografie téměř čtyřmi miliony korun.

Tématem autorského snímku rumunské režisérky Adiny Pintilie, která k filmu zároveň napsala scénář a podílí se na střihu, je intimita a neschopnost vzájemného přiblížení. Nedotýkej se mě bude mít svou premiéru příští pátek, o možném uvedení do českých kin producenti zatím jednají.

Aktuální témata: migrace i MeToo

Letošní 68. ročník přehlídky ve čtvrtek večer poprvé zahajuje animovaný snímek. Psí ostrov (Isle of Dogs) režiséra Wese Andersona se poté společně s Nedotýkej se mě a dalšími 17 filmy z Německa, USA, Velké Británie, Rumunska nebo Mexika utká o Zlatého medvěda. O držiteli nejvyššího ocenění, které loni získal maďarský snímek O těle a duši, rozhodne porota pod vedením německého režiséra a scénáristy Toma Tykwera.