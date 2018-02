Mozartova díla úzce spjatá s Prahou připomínají v Brně

Mozart hrál v brněnské Redutě jako zázračné dítě ve věku jedenácti let. Přímo do Reduty by se celý soubor filharmonie teď nevešel. A ani kvůli divadelní akustice by nebyl dobře slyšet. Pražská symfonie tak rozezní brněnský Besední dům.

Taktovku drží v ruce ten nejpovolanější, Alexander Liebreich je německý dirigent s brněnskými kořeny. Moravské filharmoniky nevede poprvé. A podle něj Mozartovi posluchači rozumějí i v dnešní době, víc než dvě stě let po jeho smrti. „Hodně melodií je dětsky upřímných, nikoli však dětinských. Další jsou zase populární. V Mozartově hudbě je vlastně hodně populárních prvků,“ uvedl Liebreich.

„Otázky jsou pořád stejné. O životě a o lásce. Nic víc, nic míň. A jsou v každém dobrém uměleckém díle,“ dodal dirigent světového renomé, v současné době šéfdirigent katovických rozhlasových symfoniků. Rozpoznatelné jsou podle něj i v programu, který čeká od středy do pátku na brněnské diváky.