Masaryk, Beneš, Gottwald či Husák? V Divadle Polárka volí prezidenta

Předvolební kampaň na brněnskou scénu zavedla vedle T. G. Masaryka také Edvarda Beneše, Klementa Gottwalda a Gustáva Husáka. Výběr této čtveřice pokrývá čtyři osudové chvíle československých moderních dějin. „Revoluce. Demokracie. Totalita. Okupace. A zase… Revoluce. Demokracie… Kolo dějin se nepřestává otáčet,“ připomínají tvůrci. Tento koloběh se promítl i do podtitulu hry: Cesta tam a zase.

Divadelní novinka reaguje na nedávné rozhodování o hlavě státu a má připomenout, že žádná volba není bez důsledků. „Občané jsou lidé, kteří by měli být sami aktivní, měli by se zajímat o to, jak se politika u nás dělá. Vzhledem k tomu, že tu volbu mají, nesou i odpovědnost za to, jaké zástupce si volí. Když rekonstruujeme příběhy čtyř prezidentů v zásadních osmičkových rocích, ukazujeme, kam volba může naši zemi zavést,“ podotýká dramaturgyně Simona Petrů.

Poznej svého prezidenta

Představení je rozděleno do dvou částí. První je improvizovaná, prezidenti ve fiktivní televizní debatě odpovídají i na dotazy, které jim může publikum pokládat prostřednictvím Facebooku. O přestávce pak diváci hlasují pro toho, kdo je nejvíce přesvědčil, aniž by ovšem znali jména jednotlivých kandidátů.

Ve druhé části už je jasno, kam v historii která postava patří. Masaryk vypráví o vzniku Československa, Beneš o své roli v době Mnichova i druhé světové války. Gottwald přibližuje události února 1948 a první roky totality, Husák se představuje jako odbojář, politický vězeň i normalizátor po srpnové okupaci.

Divadlo Polárka cílí na děti a mládež. Prezidenti jsou jedinou politicky zaměřenou hrou v jeho repertoáru, určeni jsou pro diváky od jedenácti let. Souvisejí s tématem aktuální sezony, jímž jsou autority.