Jasně, proč ne. Luboš Soukup Quartet jazzuje o Zemi s Lionelem Louekem

„Lionel je jedním z nejlepších hráčů, které znám. Potkali jsme se v Dánsku, kde jsem na workshopu hrál týden v jeho ansámblu, byla to pro mě taková euforie, že jsem to nevydržel a na rovinu se ho zeptal, jestli by se mnou nenatočil desku a nezahrál pár koncertů. A on řekl: ‚Jasně, proč ne‘,“ popisuje Soukup, jak bylo v podstatě snadné navázat s Louekem spolupráci.

Rodák z afrického Beninu studoval na prestižní Berklee College v Bostonu, nahrává u renomovaného jazzového vydavatelství Blue Note Records a za sebou má spolupráci s kytaristou Jeffem Ballardem nebo pianistou Herbie Hancockem, který před nedávnem koncertoval také v Praze.