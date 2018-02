Dan Přibáň opět cestuje. Prvním trabantem, který objede svět

K cestování trabantem Dana Přibáně mimo jiné inspiroval František Alexander Elstner, československý cestovatel přezdívaný lovec kilometrů. „Kromě Hanzelky a Zikmunda jsme měli před druhou světovou válkou množství dalších cestovatelů, které komunisti v podstatě vymazali,“ připomíná Přibáň.

Elstner na svůj první výlet vyrazil už začátkem třicátých let, v poválečných časech se pak stal držitelem rekordu za přejezd Sahary. Ve voze Aero Minor ujel denně přes čtyři sta kilometrů. „Když se na to auto podíváte, tak je to vlastně trabant z plechu. Udělal s ním v roce 1947 obrovskou cestu, takže bylo zvláštní, když jsme pak v roce 2007 slyšeli, že to nejde,“ podotýká Přibáň.

Pletli si je s Mr. Beanem

S dalšími podobnými nadšenci už projel a zdokumentoval své cesty po všech koutech světa. Procestoval Afriku, Jižní Ameriku i Austrálii a Oceánii. Snímek o jeho poslední dobrodružné expedici - Trabantem do posledního dechu - vidělo v kinech téměř 55 tisíc diváků. Pět týdnů se držel v nejnavštěvovanější dvacítce.