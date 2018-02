Český lev se zakousl do České televize. Sebrala všechny nominace za televizní tvorbu

Na rozdíl od kinofilmů, které jsou do souboje o České lvy zařazeny automaticky uvedením v biografech, do televizních kategorií přihlašují své tituly sami vysílatelé. Letos nominace zaslaly vedle České televize také HBO Europe, TV Nova a TV Prima. Akademici z nich vybrali v jednokolovém hlasování, vítěz každé kategorie bude vybrán mezi třemi projekty, které získaly nejvíce hlasů.

V kategorii Nejlepší televizní film nebo minisérie uspěl snímek Kozy léčí , příběh o znovunalezené chuti do života natočila Lenka Wimmerová. V hlavní roli manželů, kteří se přestěhují z města na kozí farmu, mohli diváci vidět Zuzanu Stivínovou a Igora Chmelu.

Do trojice nominací na Nejlepší dramatický televizní seriál se dostala Bohéma . Nejednoznačně přijímaná dramatická série prostřednictvím osudů hvězd stříbrného plátna přibližuje protektorátní časy. Režisér Robert Sedláček už podobně naložil s našimi dějinami v sérii České století.

Do minulosti se vrací také Svět pod hlavou. Hlavní hrdina, jehož hraje Václav Neužil, se „propadne“ ze současnosti do sedmdesátých let. Atmosférický kriminální seriál se natáčel v režii Marka Najbrta a Radima Špačka.