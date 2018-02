Recenze: Není všechno zlato, co se třpytí. Ani muži, obává se Kleopatra

Celkový vjem je hodně popový, odlehčený. Znalci Kolečkových her možná vzpomenou na jeho ostravskou Britney goes to heaven (2006) v režii Daniela Špinara. Kleopatra má podobu scénické show, slyšíte úryvky z hitů kapely Chinaski, kostýmní výprava se blýská zlatou látkou v kontrastu k černé. Zlato, ta věčná hodnota, devalvovaná civilizací k pouťovým tretkám…

Fatální Kleopatru můžou diváci v holešovické La Fabrice potkat při nejbližší repríze 14. února.