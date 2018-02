Klip týdne: Napříč žánry i stoletími aneb Monteverdi po hipstersku

Video of Monteverdi: Io mi son Giovinetta aneb Brněnský Monteverdi

Italský skladatel z období přelomu renesance a baroka Claudio Zuan Antonio Monteverdi byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů všech dob. Svými inovacemi přispěl ke zrodu barokního stylu. Loni si hudební svět připomínal 450. výročí jeho narození. Originálním a neotřelým způsobem toto jubileum oslavili a uctili i brněnští tvůrci, a to vznikem videoklipu k Monteverdiho madrigalu Io mi son Giovinetta. Tato literární forma byla využívána především v milostné poezii.

„Není to žádná vážná hudba. Je to vysoce kvalitní pop music té doby. Navíc se slovy od hodně dobrého textaře – jmenoval se Boccacio. Manýrismus té doby jde skvěle k manýrismu současného hipsterského Brna a neškodí mu ani trocha poťouchlého brněnského humoru. Chtěli jsme ukázat, že prostředky známé z bombastických videoklipů Robbieho Williamse či Lady Gaga lze účinně uplatnit také v emocemi nabité 400 let staré hudbě,“ poukazuje na paralelu režisér klipu Jakub Kořínek.

Io mi son Giovinetta je vůbec prvním českým videoklipem k Monteverdiho hudbě. Natáčel se v brněnských exteriérech i interiérech.