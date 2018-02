Studenti architektury řeší, co s chátrající Arnoldovou vilou

Školka se ale do vily už nevrátí. Náklady na opravu, která by budovu pro tyto účely uvedla do potřebného stavu, jsou totiž příliš vysoké. Komu jinému by v budoucnu sloužit mohla, zatím ale není jisté. „Je ale zřejmé, že by měla mít kulturně-společenské využití,“ přislíbil náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

Magistrát městské části Brno-Sever poskytl 2 miliony na zpracování projektu pro stavební povolení. Odborníci, politici i zástupci spolu na obnovu a nové využití Arnoldovy vily budou o možné budoucnosti mluvit na veřejné debatě 20. února ve vile Löw-Beer. Studentskými návrhy se mohou inspirovat až do 1. dubna.