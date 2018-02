Současné čínské umění na výstavě: Rodinu a ideologii spojuje paradox

Kulturní revoluce změnila život milionů lidí, patřila k nim i rodina Zhanga Xiaoganga. Po studiu socialistické kresby ale začal namísto dělnických motivů malovat život v běžných čínských rodinách, včetně té vlastní. V jeho cyklu obrazů Velká rodina je znatelné odcizení, ale i paradox. Například na jednom z děl zobrazil postavy ve vaně, aby tak zdůraznil absurditu tehdejšího života.

Přesto lze jeho díla označit jako lyrická, na rozdíl od druhého vystavujícího čínského výtvarníka Wanga Guangyiho. Pro něj je ideologie v Číně téma nejen politické, ale i umělecké. I on jako dítě četl Rudou knížku Mao Ce-tunga – a rudá dominuje jeho malbám dodnes. Jsou politickým pop-artem, který propojuje komunistické slogany s americkými reklamními symboly. Ukazuje se, že jedny se nápadně podobají druhým.

Díla obou čínských umělců hostí Dům U Kamenného zvonu. Výstava s názvem The Reunion of Poetry and Philosophy potrvá do 13. května.