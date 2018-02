Začne to defenestrací. Třicetiletá válka znovu vypukne v seriálu Age of Iron

Do časů třicetileté války se vrací koprodukční dokudrama Age of Iron. Devastující konflikt mezi katolíky a protestanty, který poznamenal celou Evropu, začal povstáním stavů v zemích Koruny české a proslulou defenestrací na Pražském hradě. Záběry do úvodního dílu historického seriálu Age of Iron vznikají přímo v katedrále svatého Víta. Na dokumentárním seriálu s hranými pasážemi se společně s televizními stanicemi ARTE a ZDF podílí také Česká televize.