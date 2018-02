Čeho se bojí starý holky? Vlka i babičky

„Moje první hra se odehrávala v lese, byla o mladých holkách a trochu inspirovaná Červenou karkulkou. Přišlo mi, že se po dvaceti letech vracím k podobnému tématu. Holky trochu zestárly, ale věci, kterých se bojí, pořád někde jsou,“ vysvětluje autorka hry Markéta Bidlasová.

Dvě dlouholeté kamarádky Drahu a Mili se vydávají na dobrodružný výlet do přírody. Co na své výpravě vlastně hledají a co nakonec najdou, možná bude pro diváky překvapením. „Strašidly je setkání s umírající matkou a také setkání s mladým milencem,“ prozradila dramatička, v koho se v její hře proměnily postavy pohádkové babičky a vlka.

Hříčka až groteska

Představení vzniklo v režii Martina Vokouna. „Markéta Bidlasová hru popsala jako hříčku, což vede k lehčímu žánru, a my jsme ji pomocí hudby i herecké stylizace dotáhli až do grotesky,“ podotkl k nastudování.

Starý holky byly napsány přímo na tělo dvěma herečkám – Natálii Drabiščákové a Veronice Rašťákové. Čelit strachům s nimi mohou diváci v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, kde má soubor 3D company svou domovskou scénu.