Nábytek, opona, schodiště do sálu. Nové divadlo v Plzni má stále co opravovat

video Nové divadlo v Plzni má stále co opravovat

Černé taburety už vystřídala nová červená křesla a lavice se stolky. Na původní vybavení si diváci stěžovali, nebylo prý pohodlné. „Nový nábytek stál 3,78 milionu korun, dva miliony nám jako investiční příspěvek poskytl zřizovatel, to znamená statutární město Plzeň,“ komentuje změny mluvčí Divadla Josefa Kajetána Tyla Michaela Svobodová.

Změn se dočká i opona, která vloni kvůli technické závadě spadla. Nikoho nezranila, ale divadlo ten den muselo zrušit představení. „Opona bude hotová nejpozději do poloviny tohoto roku, očekáváme, že by to mohlo být i dříve,“ doufá náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Boční vchody stále chybí

Nová scéna měla problémy i s jevištní technikou. Nejdříve selhal hydraulický systém, který například pohybuje točnou, o dva roky později přestalo fungovat ozvučení sálu. Všechny tyto potíže se už podařilo odstranit. Diváci se však dosud nedočkali bočních vstupů, které by měly usnadnit cestu hendikepovaným nebo seniorům.

„Budova Nového divadla byla dotovaná z evropských peněz a má samozřejmě i stavební záruku. My musíme počkat, až tyto dva termíny uběhnou, což bude v září 2019, a tehdy můžeme zasahovat do budovy,“ říká náměstek Pavel Šindelář. Pohybově omezení diváci, třeba lidé na vozíku, tak budou muset minimálně ještě rok a půl na představení shlížet z nejvyššího patra, které se nachází pod režií.