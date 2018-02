Klip týdne: Mimozemský Moby na vylidněné planetě

Moby, vlastním jménem Richard Melville Hall, je americký skladatel a zpěvák.

Narodil se 11. září 1965 v New Yorku, kde řadu let žil. Přezdívku Moby mu po narození rodiče dali podle románu Bílá velryba (anglicky Moby Dick) od Hermana Melvilla, jeho praprapraprastrýce.

Je známý též jako Voodoo Child, Barracuda, Brainstorm, UHF, The Brotherhood, DJ Cake, Lopez, Mindstorm, Schaumgummi, Pippy Baliunas a Moby & The Void Pacific Choir.

Do popředí světového zájmu se dostal v roce 1999 po vydání alba Play, a to především díky singlům „Why Does My Heart Feel So Bad?“ a „Porcelain“. Deska byla dvakrát platinová, prodalo se jí devět milionů kopií. Na úspěch navázal alby 18 a Hotel.



Moby je zapřísáhlým veganem a bojovníkem za práva zvířat. Jeho oblíbenými kapelami jsou Pantera, Sepultura nebo Bad Brains.

Diskografie:

1992 – Moby

1993 – Ambient

1995 – Everything Is Wrong

1995 – Animal Rights

1999 – Play

2002 – 18

2005 – Hotel

2008 – Last Night

2009 – Wait for Me

2011 – Destroyed

2013 – Innocents

2016 – Long Ambients 1: Calm. Sleep.

2016 – These Systems Are Failing (The Void Pacific Choir)

2017 – More Fast Songs About the Apocalypse (The Void Pacific Choir)

2018 – Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt



Zdroj: Wikipedia