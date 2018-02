Recenze: Happy End Michaela Hanekeho není šťastný

Michael Haneke natočil film o tom, že šťastné konce neexistují. Od tvůrce, který se vytrvale vrací k myšlence, že lepší je milovanou bytost vlastnoručně udusit, než ji nechat, aby se sama protrpěla k smrti, tohle není tak překvapivý vzkaz. Jestliže vám to připomíná jeho až k neukoukání silnou Lásku, pak je to správně, protože právě o to Hanekemu jde. Pro ty, kterým by to snad nedošlo, to v Happy Endu znovu připomíná.