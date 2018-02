Depeše z pražského koncertu: Depeche Mode ještě nevyšli z módy

Video of Depeche Mode - Going Backwards (Highline Sessions Version)

V druhé polovině už zazněly největší hity jako Everything Counts, Enjoy the Silence nebo Never Let Me Down Again, které zvedly ze sedadel téměř všechny.

Depeche Mode vystoupili v Česku už po jedenácté. Za tu dobu si tu vybudovali věrnou fanouškovskou základnu. Vůbec poprvé se tu představili ještě za komunistického režimu, a to v pražské Sportovní hale na výstavišti v roce 1988. Za téměř 40 let kapela prodala přes 100 milionů desek a vystoupila pro víc než 30 milionů fanoušků po celém světě. The Global Spirit Tour je její osmnácté turné.